Lo sfogo shock di Francesca de Andrè sui social: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica”

E’ stata una delle protagoniste dei programmi di Barbara d’Urso, Francesca de Andrè si è raccontata negli ultimi anni in tv, sia nei reality ai quali ha partecipato, che nei salotti in cui ha narrato la sua storia. Una storia di famiglia, un nome importante, un cognome importante quello che Francesca porta. Da qualche tempo la figlia di Cristiano, non si vede più in tv, l’avevamo lasciata qualche tempo fa, mentre raccontava della sua storia con Giorgio, vissuta anche nella casa del GF VIP. I suoi fan poi l’hanno seguita nell’ultimo anno sui social e non si aspettavano di leggere oggi, uno sfogo che ha sconvolto tutti. Un racconto che Barbara d’Urso definirebbe “choc” quello che Francesca de Andrè ha fatto Su instagram infatti, la ragazza ha raccontato di aver subito una vera e propria aggressione fisica.

“Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire” inizia così il racconto di Francesca de Andrè.

Lo sfogo di Francesca de Andrè sui social: parla di violenza

Il racconto di Francesca prosegue: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…) vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno, vostra Fra”. Non aggiunge dettagli, immaginiamo sia sconvolta ma è chiaro che sta affrontando un momento parecchio complicato, un momento di cui però ha voluto informare le persone che la seguono.