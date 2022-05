Per la figlia di Alena Seredova il compleanno più bello nel giardino della villa con tutta la famiglia

Un’altra festa di compleanno nella villa di Alena Seredova e Alessandro Nasi e questa volta per il compleanno della piccola Vivienne c’era davvero tutta la famiglia. Secondo compleanno da festeggiare per la figlia di Alena Seredova e Alessandro Nasi e non c’è posto più bello del meraviglioso giardino della villa della coppia. Un party bellissimo organizzato all’aperto e il meteo ha regalato un pomeriggio e una serata perfetti per l’occasione. Così i tanti bambini presenti alla festa di compleanno di Vivienne si sono divertiti tantissimo e i grandi si sono rilassati. Ieri Alena Seredova ha mostrato già i preparativi per la festa, la dolce torta a forma di numero 2 con tanto rosa, biscotti e crema, poi nelle stories tanti dettagli della festa ma soprattutto la felicità di avere tutta la famiglia accanto.

Per il compleanno della figlia di Alena Seredova la festa all’aperto

C’erano i nonni, i cuginetti, ovviamente i fratelli più grandi Louis e David, e tanti altre persone care, un bel gruppo per spegnere le candeline con la piccola della famiglia Nasi. Alena Seredova in gran forma dopo la dieta, più bella che mai ma soprattutto tanto felicità, perché accanto a Nasi è davvero la donna più felice al mondo. Ha sofferto per amore ma ha fatto in modo che tutto proseguisse in modo sereno e la vita l’ha premiata con il grande amore della sua vita e con la famiglia che adesso può godersi.

Sono bellissime le foto pubblicate sui social dalla Seredova, le foto con le persone a lei più care, la nuova famiglia, così grande e così allegra. Gli scatti più belli ovviamente sono quelli con i suoi tre figli e il compagno. Qualcuno dice che Alena Seredova e Alessandro Nasi siano già sposati, che abbiano giurato con un matrimonio segreto, ma non c’è niente di ufficiale, si tratta solo di dolci pettegolezzi.