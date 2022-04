Alena Seredova dimagrita rivela quale dieta ha seguito e quanti chili ha perso

Alena Seredova ha da poco festeggiato i 44 anni con la sua famiglia nella sua bellissima villa. Il tempo passa e la dieta diventa sempre più complicata, sempre più difficile perdere peso velocemente. Alena Seredova è dimagrita, ha trovato la dieta adatta a lei, che è poi una delle diete del momento. E’ rispondendo alle domande dei suoi follower che la splendida modella ha confidato che è la dieta chetogenica quella che le ha dato di recente più soddisfazioni. Ne ha provate varie perché ormai aveva deciso che era giunto il momento di mandare via i chili di troppo, presi anche con la gravidanza della sua piccolina. Ne aveva già parlato poco tempo fa confidando che aveva subito perso 4 chili ma adesso ha rivelato quanti chili ha perso in totale.

Alena Seredova dimagrita con la dieta chetogenica

Ovviamente per seguire la dieta chetogenica la Seredova si è rivolta a un nutrizionista. Questo è importante per valutare prima lo stato di salute del soggetto, non tutti possono seguire la stessa dieta. In totale la Seredova ha perso 9 chili ma se all’inizio era molto soddisfatta dei suoi primi 4 chili persi adesso ammette che pensava andasse meglio. Avrebbe voluto dimagrire di più, così risponde anche a chi le dice che è troppo magra. Lei sente di avere ancora qualche chilo di troppo ma adesso si accontenta.

Già 9 chili per lei sono un ottimo risultato perché prima non riusciva a dimagrire. Ammette che è stata una dieta faticosa ma che alla fine ha avuto dei bei risultati, però sempre seguita da un medico. “Ho perso solo 9 chili, il mio obiettivo era in realtà un po’ più alto… pazienza. Devo dire però che già senza quei nove chili va alla grande” ma ha anche aggiunto: “Ho seguito, aiutata da un medico, una dieta chetogenica. Mi sono trovata molto bene: faticosa, ma con bei risultati”.