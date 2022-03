Sulla crisi tra Buffon e Ilaria D’Amico risponde Alena Seredova

Quando Alena Seredova chiacchiera con i suoi follower non si sottrae mai alle loro domande e quando indiscreta arriva quella sulla crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico lei trova la risposta giusta. Seduta al sole, acqua e sapone come sempre, nel giardino della sua villa sulle colline torinesi, Alena Seredova sorride e parla della dieta che sta seguendo e finalmente le ha fatto perdere i chili che voleva mandare via, racconta dei suoi figli, di quello che fanno il fine settimana, delle paure che ha e di tante altre cose. C’è chi semplicemente le fa qualche complimento e chi adora la cronaca rosa e le chiede se c’è davvero crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Il follower curioso vuole sapere se è vero che il matrimonio tra il portiere e la giornalista davvero non ci sarà più, se si sono lasciati, se c’è qualche problema.

Alena Seredova sul matrimonio tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Una domanda davvero indiscreta ma Alena Seredova più volte si è tolta qualche sassolino dalla scarpa facendo qualche battutina sulla compagna del suo ex marito. Ricordiamo che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno iniziato a frequentarsi quando lui era ancora sposato con la splendida modella ceca, almeno così ha sempre spiegato il gossip. Anche Alena ha dichiarato di avere scoperto tutto attraverso le riviste di gossip.

Magari lei è la meno adatta a una risposta su questa presunta crisi o rottura ma risponde: “Guarda io non ne so veramente niente, devo dire la verità… che a malapena seguo ‘sti gossip, non lo so”. Elegante e pungente come sempre, non ha evitato la risposta, non ha svelato nulla perché magari qualcosina la sa anche lei, non ha aggiunto troppo ma ha detto la cosa giusta, non le riguarda. Ha continuato a sorridere ed è passata alle altre domande, sempre con lo stesso sorriso. Ha appena festeggiato i 44 anni, ha una famiglia meravigliosa, un compagno che adora e una villa bellissima.