Compleanno in famiglia per Alena Seredova che condivide regali e foto

Alena Seredova festeggia il compleanno il 21 marzo, il primo giorno di primavera e oggi pubblica le foto. “Più brutti di così” scrive la splendida modella ridendo in gruppo con la sua famiglia al completo. Sono tutti in tuta, in casa, abbigliamento comodo, palloncini, gli addobbi di una festa di compleanno in casa e le foto lasciate scattare a chi non è bravissimo nelle inquadrature e le attese. Non è vero che sono brutti, sono meravigliosi. Alena Seredova sorride abbracciando parte della sua famiglia. Alessandro Nasi le ha cambiato la vita, l’ha resa di nuovo felice e di nuovo mamma. La piccola Vivenne Charlotte ha reso il loro mondo ancora più bello e poi ovviamente ci sono i figli più grandi, i suoi primi veri amori, Louis Thomas e David Lee nati dal matrimonio con Gigi Buffon.

Alena Seredova compie 44 anni e niente è più bello di un party casalingo

E’ felice Alena con le perone che ama di più al mondo, con quelli che ha invitato per la sua giornata, per festeggiare il suo compleanno. Dei regali ricevuti mostra i tantissimi fiori e i bellissimi messaggi di auguri ma più di tutto i regali dei suoi tre figli. Un grembiule da parte della piccola di casa, perché Alena Seredova è la mamma perfetta. I fiori più belli sono quelli ricevuti dai suoi tre figli e poi il regalo di Louis Thomas e Davide Lee.

Un biglietto che le ricorda il significato della parola relax e poi l’invito alla mamma ad occuparsi un po’ di più di se stessa. “Relax, piacevole e rigenerante allentamento di innaturali tensioni… Vedi anche: spegni il telefono ed esci a fare un giro”. Alena ride presa anche un po’ in giro dai suoi ragazzi.

La giornata di ieri è stata bellissima ma stancante, la piccola Vivienne si è svegliata molto tardi questa mattina, la sua mamma si è rilassata davvero.