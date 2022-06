Belen ha un nuovo progetto, non smette di sognare

A chi le ha sempre detto che è solo bella e basta Belen Rodriguez risponde con un nuovo progetto da realizzare, l’ennesimo. Sui social non dice molto ma si intuisce che si tratta ancora di una creazione per la moda. Belen non lascia di certo la tv ma è lanciatissima con le linee di abbigliamento. Ha tanti sogni da realizzare: Belen Rodriguez insegna che non si smette di sognare, non si deve mai smettere. I suoi sogni però diventano realtà e se non è questo un merito… Complimenti a lei che ogni volta sa tirare fuori qualcosa di nuovo e mentre ha imparato a tenere un po’ più segreta la sua vita privata dimostra anche quanto le piaccia lavorare nella moda ma adesso è lei che la crea. Dopo i costumi Me Fui e la linea Hinnominate cosa tirerà fuori dal cilindro la Rodriguez.

Belen non smette di sognare

E’ all’Ansa che Belen spiega: “Siamo partiti con una collezione prettamente felperia, poi la maglieria, per la prossima estate, oltre alle calzature, troverete una parte importante in denim”. E’ quini in denim il nuovo progetto?

“Oggi come oggi mi ritengo un’imprenditrice a 360 gradi per fortuna, per quanto ci sia il lato televisivo lavorativo – ha detto Belen – Si ripartirà a settembre, ho Tu si que vales, ho altri progetti di cui ancora non posso parlare, altri progetti imprenditoriali che sono già confermati e partiranno tra poco…insomma mi do da fare, mi diverto per essere sempre in movimento che è quello di cui l’essere umano ha bisogno. Entusiasta e in movimento”. Quindi bolle tanto in pentola, non solo progetti nella moda ma ancora e sempre tv. Poi voi ovviamente c’è la famiglia ma per lei il sogno si è già realizzato, di nuovo, perché questa volta sembra che con Stefano De Martino ci siano tutti i presupposti per quel famoso per sempre.