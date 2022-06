Mara Venier racconta la sua giornata lunghissima mentre fa la manicure

“E’ cominciata la mia giornata lunghissima e finirà stasera dal mio amico Fiorello a Ostia e non vedo l’ora” spiega Mara Venier su Instagram. La sua giornata è iniziata con la manicure, presenta le estetiste che si prendono cura di lei e poi ricorda che domenica prossima ci sarà l’ultima puntata di Domenica In, un po’ più breve del solito. E’ felice e malinconica allo stesso tempo Mara Venier. Anche oggi ha una giornata ricca di impegni, negli ultimi giorni l’abbiamo vista in giro nei vari programmi Rai e inoltre venerdì scorso la sua Domenica In in prime time, una gran festa con altre grandi soddisfazioni. C’è un po’ di malinconia per Mara Venier, è sempre così quando finisce qualcosa di importante e impegnativo e non c’è dubbio che la sua trasmissione della D

domenica lo sia.

Mara Venier pronta per le vacanze

E’ pronta o quasi pronta per il meritato riposo, manca ancora una puntata di Domenica In, il gran finale. Per lei non mancheranno le presenze ai vari eventi ma si dedicherà molto di più alla famiglia; ha anche un matrimonio in cui avrà un ruolo molto importante perché unirà Alberto Matano e il suo compagno.

E’ incredibile quanto sia diventata social Mara Venier, non riesce a fare a meno delle stories, del legame continuo con i suoi follower, con il suo pubblico. Posta immagini di vita privata, soprattutto con gli amici e con il nipotino Claudio, con la figlia Elisabetta. Mostra ciò che pensa condividendo articoli e commenti e di certo continuerà a farlo per tutta l’estate.

Sarà poi pronta a tornare a settembre con la prossima edizione di Domenica In. Non si va in pensione, è una parola che per lei non esiste. Mara si diverte in tv e si vede ma soprattutto si divertono i telespettatori che la seguono da tanti anni.