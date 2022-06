Alba Parietti mostra la sua casa ma non mancano le critiche

Dal bagno, al salone, anche la camera da letto, Alba Parietti mostra spesso un pezzetto della sua casa ma questa volta sui social pubblica un video e confida: “Amo la mia casa”. Immediati i commenti dei follower che apprezzano le sue parole ma c’è anche chi sottolinea che una casa come la sua non si può non amare. Altri criticano la Parietti, facile amare una casa con piscina e come sempre non mancano mai i commenti negativi di chi le consiglia di evitare di ostentare, che dovrebbe vergognarsi. C’è anche chi nota che nelle varie foto dell’esterno della casa di Alba Parietti, tutte molti simili tra loro, appare anche la collaboratrice domestica. Inevitabili le battute citando anche Gianluca Vacchi.

Le critiche ad Alba Parietti che pubblica foto e video della sua casa

Non è la prima volta che mostra un po’ della sua casa ma in genere non pubblica post dedicati solo alla sua abitazione. Spesso lascia che si intraveda ma adesso che è così felice e innamorata ogni angolo le sembra un paradiso. Alba Parietti condivide la sua felicità con i follower ma non tutti apprezzano.

“Piscina e colf inclusa” ovvero, facile amare una casa così commenta più di una persona. “Che bassezza fotografare colei che ti pulisce la tua casetta” aggiunge una follower che evidentemente non ha apprezzato il post.

La Parietti intanto vive un momento tutto d’oro, continua ad essere presente in tv, gli amici non le mancano di certo ma da qualche mese l’amore ha bussato alla sua porta. Alba Parietti e Fabio Adami convivono, dopo un attimo di titubanza hanno deciso di non perdere tempo e di vivere tutta la felicità possibile. L’altra sera erano insieme anche al concerto di Claudio Baglioni, invidiatissimi anche dal figlio, Francesco Oppini. Si avvicina l’estate perfetta per Alba Parietti!