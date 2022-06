Antonella Clerici: “Mara Venier ha energia da vendere, io no”

Mara Venier ha qualche anno in più di Antonella Clerici, hanno la stessa allegria nel condurre ma la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno pensa di non avere la stessa energia della collega. Le abbiamo viste insieme nella cucina di Rai 1 ed è vero, Mara sembra un’eterna ragazzina con il suo modo di fare, la Clerici ammette che per lei non è così, che è più magra. Allegre entrambe, capaci di leggerezza entrambe ma così diverse ed è Antonella a spiegare il suo punto di vita a La Repubblica: “Lei è una forza della natura” e in effetti quando è andata da lei negli studi di Milano aveva fatto la sua Domenica In e la domenica successiva sarebbe andata di nuovo in diretta. “Io sono più pigra” confessa nel fare indirettamente i complimenti alla sua amica e collega.

Antonella Clerici: “Mi piace vivere un po’ fuori dal mondo”

Tante le risate con Antonella Clerici e Mara Venier in coppia a E’ sempre mezzogiorno: “Mara ha energia da vendere, io no. Quando vedo un bel ragazzo lo penso per mia figlia. Lei è una forza della natura: è venuta da me, aveva fatto la sua Domenica in, la domenica successiva era in diretta. Io sono più pigra, sono una compagnona ma mi piace vivere un po’ fuori dal mondo, ho pochi amici vip”.

Ma come si immagina la Clerici a 70 anni, come la Venier? Non si immagina in tv ma non mette limiti: “Faccio un quotidiano, è diverso da un programma settimanale. Il mio sogno proibito sarebbe fare nella casa nel bosco un talk stile Oprah Winfrey, intervistare gente che piace a me”.

Entrambe piacciono molto al pubblico femminile, entrambe hanno vinto e Antonella Clerici riflette sul non mettersi in competizione, lei è così, si piace con i suoi difetti e se non è in forma lo dice. Quante volta le abbiamo sentito dire che è ingrassata, che ha problemi con la menopausa. “Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su”.