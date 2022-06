Mara Venier: “Non sono innamorata di Renzo Arbore” ad Antonella Clerici confida le sue emozioni

Tante le risate oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Mara Venier ospite di Antonella Clerici ma è quando la conduttrice di Domenica In risponde a chi le dice che è ancora innamorata di Renzo Arbore che incolla tutti allo schermo. Quando la Venier parla di emozioni smette di scherzare, nessuna ironia ma la verità che tocca il cuore. Una lunga storia d’amore con Renzo Arbore, li lega qualcosa che è più dell’affetto ma non è amore. Mara Venier desidera far comprendere bene ciò che dice, non vuole il gossip inutile ma non può negare cosa la lega ancora a Renzo Arbore. Venerdì sera è per lei che è uscito da casa e ha accettato di fare la bellissima intervista che tutti abbiamo seguito.

Mara Venier a E’ sempre mezzogiorno

Arbore non usciva di casa da due anni e mezzo, l’ha fatto per lei, nonostante per lungo tempo dopo la separazione non ha avuto un periodo semplice. Ne parla anche oggi a E’ sempre mezzogiorno, Mara Venier confessa che da quando è finita con Arbore non è più tornata in Costiera Amalfitana. Era di casa, erano i luoghi che frequentava spesso con lui e ammette che all’inizio non è tornata per paura di soffrire, per paura di vivere quei luoghi e quei ricordi con nostalgia.

Adesso invece ritornerebbe volentieri, è passato tanto tempo, ha un’altra vita e vorrebbe viverli di nuovo adesso quei ricordi, quelle emozioni di tanto tempo fa. Tra tutte le interviste che hanno emozionato Mara Venier è quella fatta a Renzo Arbore venerdì scorso che le resta nel cuore. E’ grata al suo ex compagno per avere accettato il suo invito. Lo sa bene Antonella Clerici che conosce Mara da tanti anni. E’ sempre così sincera la Venier nel rivelare i suoi sentimenti ma non ci sta a leggere che è ancora innamorata di Renzo Arbore. Non è amore ma è qualcosa di diverso, qualcosa che è più dell’affetto e che lega due persone che si sono tanto amate e che ancora oggi si vogliono tanto bene.