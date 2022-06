Ornella Muti nonna meravigliosa: è nato il figlio del suo Andrea

Ornella Muti è diventata nonna per la quarta volta, sono dolcissime le foto pubblicate da Naike Rivelli. E’ la figlia di Ornella Muti a immortalare le emozioni di questi giorni, è lei a mostrare qualcosina sui social perché l’attrice è completamente e felicemente persa nel suo meraviglioso ruolo di nonna e madre. E’ il suo Andrea ad essere diventato papà, è il primo figlio per lui, mentre per Ornella è il quarto nipote. Andrea Facchinetti e la sua splendida compagna Carol sono diventati genitori ma tutta la famiglia è d’accordo, del piccolo si mostra al massimo una manina perché i neonati sono sacri e vanno protetti dai social. Il piccolino stringe la manina della sua nonna e tutta la dolcezza e il senso di protezione sono racchiusi in quel gesto naturale.

Come si chiama il figlio di Andrea Facchinetti, il nipote di Ornella Muti?

Il nome scelto per il più piccolo della famiglia è Edoardo. “Ecco il quarto nipotino: Edoardo” scrive Naike Rivelli presentando il principino di casa coccolato dalla sua nonna. “Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social” scrive sempre la figlia della Muti, felice come tutto il resto della famiglia. La loro è una famiglia allargata da sempre molto unita, è questo da sempre lo scopo principale dell’attrice. Insieme però hanno attraversato anche dolori immensi come la morte del compagno di Carolina, la seconda figlia di Ornella Muti.

L’attrice è già nonna di Akash che ha 26 anni ed è il figlio di Naike. Poi sono nati i bambini di Carolina: Alessandro e Giulia. Adesso con l’arrivo di Edoardo la gioia è davvero immensa. La Muti vive in campagna, ha una casa molto grande e vorrebbe averli sempre tutti con lei, figli e nipoti, innamorata da sempre di tutto loro.