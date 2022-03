Al compleanno di Ornella Muti anche l’ex marito e papà dei suoi figli, Naike mostra le foto

Ieri Ornella Muti ha festeggiato il suo compleanno, 67 anni che di certo non dimostra e come sempre è sua figlia Naike a pubblicare foto, dediche e tutta la sua ammirazione. Nelle foto scattate ieri però non c’è solo Ornella Muti ma anche l’ex marito, papà dei figli dell’attrice, papà affettivo di Naike. La splendida attrice compie gli anni il 9 marzo, un giorno speciale soprattutto quest’anno con tutti i suoi affetti vicino. Alla sua festa di compleanno c’erano ovviamente tutti i figli e i nipoti ma anche Federico Facchinetti, l’ex marito e papà di Carolina, che ha 38 anni, e Andrea che ne ha 34. Federico Facchinetti non è il padre naturale di Naike ma lei l’ha scoperto solo da pochi anni.

Ornella Muti e Federico Facchinetti le foto di ieri e oggi

La coppia è stata sposata dal 1988 al 1996, sono rimasti legati e lo sono ancora oggi. Ornella sempre bellissima e anche Facchinetti appare più affascinante oggi; qualcuno chiede tra i commenti il segreto di tanta bellezza, altri indicano il chirurgo plastico.

Tra le storie di Instagram alcuni momenti della festa di compleanno in casa con Ornella Muti e Federico Facchinetti uno accanto all’altra e Naike che chiede ad entrambi di posare per lei. Chiede al papà di fare di nuovo gli auguri alla mamma, ridono tutti insieme, è una giornata quasi perfetta per la famiglia.

Per Naike sarà sempre lui suo padre, sembra che la Muti non le abbia mai rivelato chi è il vero padre, o di certo non vogliono farlo sapere agli altri. “Papà e mamma ieri e oggi” scrive sempre la figlia della Muti paragonando la foto di qualche decennio fa a quella di oggi, mostrando che anche se non sono più una coppia restano sempre la sua bellissima famiglia. La festeggiata condivide felice lo stesso scatto.