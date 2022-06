Selvaggia Lucarelli punzecchia Barbara d’Urso: “Se non hai le luci giuste…”

Sta facendo molto parlare, gli appassionati di gossip estivo e chiacchiere di poco conto, un post che Selvaggia Lucarelli ha postato sui social. Un post ironico, è chiaro, che serve un po’ a punzecchiare Barbara d’Urso. La giornalista, pubblica un video in cui alcuni fan hanno incontrato la conduttrice che come sempre saluta e non si nega, ma questa volta, sembra un po’ contrariata dalla telecamerina del cellulare che riprende tutto. Forse però avrebbe evitato, visto che, accorgendosi della persona che stava riprendendo, continua a muovere la sua mano, come a non voler che si vedesse il video. “Quando non hai le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams” ha scritto Selvaggia Lucarelli ripostando il video sui social, specificando poi che non si sta dicendo in nessun modo nulla contro la fisicità della d’Urso ( sarebbe impossibile visto che si tratta di una donna bellissima ). La Lucarelli voleva a quanto pare, ricordare che per Barbara d’Urso, si può andare davanti a una telecamera solo se hai le sue famosi luci, le luci giuste. Ma non tutti hanno gradito questo messaggio e come sempre, sui social, i commenti sono stati diversi. C’è chi ha anche accusato la giornalista di fare del body shaming, esagerando, probabilmente. Ma che sui social ormai, non ci siano limiti e si passi da un post ironico a delle offese, è facile, basta leggere la quantità di insulti arrivati alla Lucarelli sotto questo post, c’è persino chi la invita a “farsi curare” diagnosticandole dei disturbi mentali.

E c’è chi difende anche la conduttrice di Canale 5 con queste parole: “Comunque non guardare sempre l’estetica di una persona. Ma ciò per cui lotta da anni. Pedofilia, abusi su donne abusi sui bambini, e le lotte per avere telecamere nei centri anziani e scuole e contro l’omofobia. Tu cara Lucarelli di cosa e per cosa Lotti?? Nulla Nulla Nulla.“

Polemica per il post della Lucarelli su Barbara d’urso

E voi che ne pensate, post ironico o post evitabile?