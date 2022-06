Vanessa Incontrada dal suo amico Gigi d’Alessio: il pubblico a Napoli le canta Sei bellissima

E’ stata una serata magica quella in diretta da Napoli. Una serata che ha regalato ai fan di Gigi d’Alessio grande spettacolo. E in occasioni come queste, non possono mancare i veri amici, quelli che stanno con te sul palco e fuori dal palco. Vanessa Incontrada, lo è per Gigi d’Alessio. Insieme, i due, hanno condotto un programma per Rai 1, Vent’anni che siamo italiani e da quel momento tra loro, è nato un bellissimo rapporto di amicizia che si è consolidato nel tempo, come ha ricordato anche Vanessa ieri, sul palco del concerto di Napoli. Non sempre, tra chi fa spettacolo, nascono dei rapporti poi veri e sinceri. Ma Vanessa ha spiegato che Gigi, è stato al suo fianco in dei momenti anche difficili, durante questi ultimi tre anni ad esempio, ed è per questo che non poteva mancare in una serata speciale come quella in cui il cantante ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera.

Vanessa Incontrada accolta con grande affetto dal pubblico di Napoli

L’attrice è salita sul palco da sola, e ha dedicato a Gigi una poesia sull’amicizia. Ma il pubblico ha deciso di accoglierla in modo davvero caloroso, intonando le note di Sei bellissima. Vanessa è andata avanti, ha letto la sua poesia e poi ha raccontato appunto, del suo bellissimo rapporto con Gigi d’Alessio e di quanto sia forte il legame che hanno. “Possiamo dire che siamo come soci” ha detto l’attrice spagnola !

Poi il numero in cui insieme hanno cantato, provato a suonare uno strumento e fatto un po’ di sana ironia. Per Vanessa era la prima volta in tv dopo le tante polemiche sulle foto scattate dalla rivista Nuovo. Gigi ha pensato di accoglierla sul palco regalandole qualcosa di speciale: una bella mozzarella.