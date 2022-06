A casa di Caterina Balivo tutta la famiglia segue il suo ritorno in tv

Ieri sera il gran debutto per Caterina Balivo che da due anni era ferma, lontana dalla tv. Per il gran ritorno con il nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma la Balivo era emozionatissima e ovviamente la sua famiglia da casa non ha perso un attimo della prima puntata. Nel salotto di casa Brera – Balivo ieri sera tutti gli occhi erano puntati su Tv8. La conduttrice 42enne ha ripreso i figli e il marito mentre attenti seguivano la storia di mamma Stefania che accompagnata da suo figlio cercava di capire quale tra i 6 pretendenti fosse il più adatto a lei. Chissà se Caterina ha spoilerato il seguito alla sua famiglia o se anche Cora, Guido Alberto e Guido Maria Brera dovranno attendere la puntata del prossimo mercoledì.

La famiglia di Caterina Balivo celebra il suo ritorno in tv

Dopo la cena tutti pronti sul divano per seguire la mamma. La conduttrice aveva anticipato che Chi vuole sposare mia mamma è adatto a tutta la famiglia, ed ecco che tutta la sua famiglia è presente all’appuntamento. Sarà piaciuto o meno lo scopriremo solo nelle prossime puntate. La prima non ha entusiasmato molto il pubblico che pensava di vedere qualcosa di diverso dal solito.

Questa mattina al risveglio la Balivo ha ringraziato tutti per i complimenti ma cerca il consenso da parte di altri, conoscenti, amici. Esce di casa per fare la spesa e mentre acquista del pesce dopo gli applausi chiede se le donne presenti parteciperebbero al programma. C’è chi ha già capito quale sarà la scelta della prima protagonista ma lei non dice nulla, Caterina Balivo ha la bocca chiusa, non può permettersi di rovinare la sorpresa al pubblico di Tv8, altrimenti nessuno guarderebbe la prossima puntata in onda il 29 giugno.

“Se una cosa ti piace la fai, se non ti piace non la fai. In questi ultimi anni ho ricevuto tante proposte che non mi convincevano e ho detto di no. Fino a poco tempo fa avevo un grande carico nel sposare il progetto giusto: ora non ce l’ho più” è il recente commento della conduttrice a Vanity Fair. Certa di avere fatto la scelta giusta per lei.