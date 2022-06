Caterina Balivo festeggia in spiaggia la Comunione del figlio

Che emozione ieri per Caterina Balivo e la sua famiglia: il primogenito Guido Alberto ha ricevuto la Prima Comunione. Le foto in chiesa nei momenti più importanti ed emozionanti della celebrazione, poi l’abbraccio di Caterina Balivo al suo ometto. Presenti in chiesa e alla festa in spiaggia quasi tutta le persone a lei care, mancava la sorella, Sarah Balivo. Dolcissima la conduttrice e suo figlio stretti in un dolce abbraccio alla fine della funzione religiosa, ed è questa la foto che ha scelto di postare nel suo profilo social, le altre le ha invece aggiunte alle stories di Instagram e mostrano le nonne del festeggiato e la spiaggia scelta.

Caterina Balivo in bianco per la Prima Comunione di suo figlio Guido Alberto

Lei che adora i colori questa volta ha scelto il bianco, lo stesso colore richiesto ai bambini per ricevere Gesù. Anche la sorella, Francesca Balivo, e la sua mamma sono in bianco. “Prima Comunione del mio amore. Inutile dirvi che mi sono commossa” commenta Caterina Balivo che poi chiede alle nonne se si sono emozionate. Sì, entrambe si sono commosse, la sua mamma perché Guido Alberto è il primo nipote, la signora Mirella, mamma di Guido Maria Brera, spiega che secondo lei è anziana ed è per questo che si è emozionata per il suo quarto nipotino.

Dopo la celebrazione festa in spiaggia per il piccolo che ha 10 anni. Sulla sabbia si vede la sorellina sdraiata col suo bel vestitino, Caterina felice come una bimba mano nella mano con la sorella, poi la sua mamma che si rilassa al calare del sole. Ai follower resta solo l’immaginazione di come sarà stato il pranzo per la Comunione di G.A. a meno che la conduttrice di Chi vuole sposare mia mamma riveli qualcosa in più oltre alle emozioni di una giornata così speciale e bella.