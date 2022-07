Michelle Hunziker lascia in lacrime la Sardegna ma c’è tanto amore adesso nella sua vita

Terminata la settimana di vacanze in Sardegna Michelle Hunziker lascia in lacrime Poltu Quatu, ringrazia tutti perché per lei sono stati giorni meravigliosi. Finge di asciugare le lacrime ma si sarà commossa e dispiaciuta davvero nel salutare il meraviglioso hotel che ha ospitato lei e Giovanni Angiolini. Un pieno d’amore, di mare e di relax, le resta tutto e le vacanze non sono di certo finite, l’estate è appena iniziata. E’ felice Michelle Hunziker e si vede, non deve giustificare niente, non ha bisogno di raccontare, ha solo bisogno di vivere la sua vita che forse non è mai stata così piena d’amore. “Bye bye Poltu Quatu… grazie a questo hotel meraviglioso e il suo team di una gentilezza rara”. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno alloggiato al Grand Hotel Poltu Quatu. In questi giorni la conduttrice e showgirl ha mostrato degli angoli di paradiso ma mai Giovanni, anche se era ovvio fosse con lui. Nelle storie di Instagram che ha pubblicato oggi prima la tristezza nel lasciare l’isola e poi il video con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker condivide il video dell’incontro con Eros Ramazzotti

E’ meraviglioso il rapporto che Michelle ed Eros sono riusciti a recuperare. Sembra che tutto sia accaduto dopo la separazione da Trussardi, sembra che la Hunziker restasse lontana dall’ex marito, dal papà di Aurora, per una forma di rispetto nei confronti di Tomaso. Oggi tutto è cambiato, un anno in cui tutto si è trasformato.

Michelle e Aurora sono protagoniste di Ama, il video di Eros. Oggi la Hunziker ha pubblicato il video dell’incontro, il backstage, la preparazione, l’emozione di quel giorno così speciale. “Che giornata” commenta Michelle aggiungendo un cuore rosso. Anche Eros è parte della sua famiglia, della sua vita. Oggi ama davvero, forse come mai prima. La sua vita è piena d’amore, forse come mai prima.