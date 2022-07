Giorgia Soleri ha il covid: “Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare”

Dovrà fermarsi per qualche giorno Giorgia Soleri che è stata impegnatissima nelle ultime settimane con la promozione del suo libro La signorina nessuno. E forse, proprio per i tanti impegni e il contatto con decine di persone diverse ogni giorno, alla fine anche per la Soleri è arrivato il momento di fermarsi a causa del covid 19. Lo ha raccontato poche ore fa dalla sua pagina instagram, mandando tra l’altro anche in crisi i fan dei Maneskin pronti per il concerto a Roma del 9 luglio. Sono molti a chiedersi se Giorgia e Damiano abbiano avuto dei contatti che possano mettere “a rischio” il cantante. In realtà, Giorgia negli ultimi giorni è stata spesso fuori, era in Calabria questa settimana, quindi immaginiamo che abbia avuto poco tempo per incontrare il suo fidanzato che, al momento, non risulta essere positivo….

Giorgia Soleri ha il covid: le parole sui social

Nelle sue storie Instagram, Giorgia Soleri ha mostrato il tampone che ha dato esito positivo e ha poi voluto aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute. Al momento è sintomatica “come una normale influenza”, ma senza febbre e ha spiegato: “Niente febbre, ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma. Do al mio corpo il tempo di riposare e di recuperare, prendendomi cura di lui in ogni modo possibile“. Ha poi fatto sapere che gli impegni in programma per i prossimi giorni, naturalmente annullati per positività, saranno presto recuperati e riprogrammati ha infatti tutta la voglia di tornare a parlare del suo libro e non solo. Giorgia si è divertita poi a parlare con i suoi follower, dovendo restare chiusa in casa e ha raccontato che sta facendo incetta di ghiaccioli, che le danno molto sollievo avendo lei un mal di gola molto forte.