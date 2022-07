Stefania Orlando si prende una pausa dai social e spiega il perchè prima di lasciare tutti

Dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando si è fatta conoscere anche al pubblico più giovane che non sapeva molto di lei. Una popolarità che ha continuato a durare in questi due anni, e la Orlando, ha sempre informato tutti i suoi follower e non solo, via social, di quello che stava accadendo nella sua vita. E’ diventata molto amata anche su Twitter, anche grazie alle sue battute sempre sagaci. Ma poche ore fa la conduttrice ha comunicato a chi la segue con affetto, che ha deciso di prendersi una pausa e per questo, lascerà almeno per un po’ i social.

La decisione di Stefania Orlando ha messo in allarme molti che la seguono ma la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non è successo nulla di grave: “Grazie a tutte/i per l’interesse che dimostrate nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto. Sto bene grazie, tutto è a posto e niente è in ordine. “

Stefania Orlando lascia i social e spiega il perchè

Prima di staccare dai social, sul suo profilo instagram ha spiegato: “Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante. Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa. Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante! “.

Poi ha anche rassicurato tutti, il suo non è un addio, ma solo un arrivederci. “Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita” queste le parole della Orlando per il suo ultimo post su Instagram.