Aurora Ramazzotti mostra i capelli bianchi, Michelle non ne ha nemmeno uno

Un altro paragone con mamma Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti simpatica e ironica mostra i suoi capelli bianchi. Aurora ha notato da tempo i suoi primi capelli bianchi, è poco più che ventenne ma capita di averli e i suoi spiccano. Michelle li adora sulle giovani e dice che sono un segno che contraddistingue le persone interessanti, quelle che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano. Aury la guarda perplessa e le fa notare che lei non ne ha neanche uno. Michelle Hunziker annuisce e va via. Risate su risate per madre e figlia e c’è chi ha capito che Michelle se non ha capelli bianchi non ha poi molto da dire, chi ha intuito invece che sua figlia non volveva certo dire una cosa del genere ma far semplicemente notare che davvero la Hunziker non ha nemmeno un capello bianco.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker con e senza capelli bianchi

Deliziose come sempre madre e figlia ma già pochi giorni Aurora aveva fatto notare che in uno scatto del giorno con la sua mamma i ruoli sembravano invertiti: Michelle sembrava più giovane di sua figlia. Colpa della luce ma non è più un problema per la giovane conduttrice. Per anni le hanno fatto pesare le differenze tra lei e la sua mamma ma niente le ha mai divise.

Ancora una volta la figlia di Eros e Michelle è senza filtri, mostra la verità sui social, mostra anche i capelli bianchi, che sua madre adora, lei meno ma va bene così. In passato ha mostrato la pelle del viso non perfetta, i problemi con l’acne, la pancia che diventa gonfia. Tutto così normale ma le influencer non mostrano la normalità, non mostrano la realtà, lei sì e si prende in giro, ride di cose che altri non mostrerebbero mai.

“Cos’è che dicevi mamma? Che adori i capelli bianchi sulle giovani” chiede Aurora mostrando i fili d’argento tra la chioma scura. “Io li trovo bellissimi amore – risponde Michelle Hunziker – perché solo le persone interessanti, che hanno veramente qualcosa da dire e che pensano li hanno”. “Tu non ne hai neanche uno!”, chiude Aurora ridendo. Michelle va via e poi su Instagram la figlia precisa: “Che poi non intendevo…ma cioé, davvero non ne ha neanche uno!”.