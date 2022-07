Disavventura in barca per Chiara Ferragni: barca rotta, dispersi in mare

Non è andato forse nel migliore dei modi il week end in Grecia che Chiara Ferragni aveva organizzato con i suoi amici. Il maltempo non è arrivato solo in Italia, anche sulle coste della Grecia la perturbazione si è fatta sentire e purtroppo, l’imprenditrice digitale e i suoi amici, sono stati protagonisti di una piccola disavventura che per fortuna, è finita nel migliore de modi. Tutto era iniziato nel migliore dei modi in vista di questo fine settimana da trascorrere con gli amici. Chiara aveva spiegato che Leone e Vittoria erano rimasti con i nonni mentre lei, era partita con le sue migliori amiche, Veronica Ferraro e Chiara Biasi, insieme anche ad altri suoi amici storici. E poi dopo i sorrisi, un po’ di preoccupazione in mare a causa della rottura della barca…

Disavventura in Grecia per Chiara Ferragni: che cosa è successo

Mentre erano in viaggio verso Hydra, infatti, la barca si è rotta in mezzo al nulla. Chiara, con una bella felpa con tanto di cappuccio, per via del tempo non troppo buono, ha raccontato, senza perdere il suo sorriso, quello che stava succedendo. Purtroppo a causa di un guasto alla barca lei e i suoi amici hanno dovuto aspettare l’arrivo dei soccorsi. “Siamo da tre ore in questa barca, doveva essere un viaggio di circa un’ora e mezza” ha detto Chiara che nonostante tutto, non ha perso il suo sorriso. E alla fine, dopo 4 ore, i soccorsi sono arrivati e Chiara Ferragni, insieme al suo gruppo di amici, è stata portata in salvo! Tutto è bene quel che finisce bene! Ironicamente, sia Chiara che Veronica, hanno pubblicato anche la sfocatissima foto che è stata scattata, una immagine per ricordare, un momento, che potrebbe invece essere da dimenticare!