Ilary Blasi si affida alla crioterapia per la sua bellezza

Ilary Blasi svela uno dei suoi segreti di bellezza, la crioterapia. La conduttrice de L’Isola dei famosi non è l’unica ovviamente ad affidarsi a questo trattamento per mantenere il suo fisico tonico e non solo. Come lei anche Belen, ma più di tutti Cristiano Ronaldo. 41 anni e tre figli, un fisico che molte le invidiano, anche se di recente c’è chi dice che Ilary Blasi è un po’ troppo magra, è sui social che ha mostrato uno dei trattamenti di bellezza a cui si sottopone. Più sedute a cui Ilary Blasi aggiunge anche gli allenamenti in palestra oltre che una dieta equilibrata. Il risultato della crioterapia è una pelle tonica, inestetismi come la cellulite ridotti ma anche altro.

Ilary Blasi i segreti di bellezza

Non è la prima volta che mostra qualche segreto per restare in forma e dal centro a cui si è rivolta ecco la Blasi nella cabina chiusa a -85° C. Lei non ama molto il freddo ma quello della crioterapia è davvero difficile da sopportare. Indispensabile proteggersi o muovere i piedi e Ilary continua a ridere mentre cerca di resistere. Sono tante le celebrità che praticano questo tipo di terapia, non solo modelle e showgirl ma anche molti sportivi. Tanti i benefici sul corpo e in particolare se c’è un infortunio da risolvere, soprattutto muscolare. Sembra che riesca anche ad attivare il metabolismo. La crioterapia esercita un’azione anche a livello metabolico perché in seguito all’applicazione del freddo, il metabolismo tissutale subisce un rallentamento, per il fatto che le reazioni metabolico-biochimiche vengono indebolite.

Dopo alcuni minuti Ilary esce dalla cabina e il risultato la soddisfa. Alla fine è sopportabile perché il trattamento dura poco. Di certo anche Francesco Totti l’ha provato più volte ma la coppia continua a non mostrarsi insieme sui social. E’ Chanel che ha svelato che negli ultimi giorni che la famiglia si era riunita al gran completo per festeggiare il compleanno della nonna, la mamma di Ilary.