Lulù Selassiè e la sua battaglia contro il reveng porn

Nella casa del Grande Fratello VIP 6, Lulù Selassiè ha raccontato con delicatezza una parte della sua storia, anche per poter essere di esempio a tante ragazze giovani e meno giovani, che finiscono nel drammatico tunnel del revenge porn. La Selassiè è tornata a parlare di uno dei momenti più drammatici della sua vita, con gli avvocati Giulia e Giorgio dello studio LawPills in diretta su Instagram, provando a raccontare nuovamente la sua storie e spiegando come ha superato tutto.

La battaglia di Lulù Selassiè contro il revenge porn

La principessa Selassiè ha spiegato: “Secondo me i ragazzi non si rendono conto. Pensano che sia un gioco, uno scherzo… pensano che vada bene quando magari una persona si fidava di te e tu tradisci la sua fiducia e la rovini. Io ho vissuto questa cosa e per tanti mesi ho vissuto sotto ricatto. Ho vissuto per sei mesi nel terrore ed avevo solo 15 anni ed ero spaventata e non avevo il coraggio di chiedere aiuto.” Lulù ha anche raccontato di aver dovuto affrontare tutto da sola perchè all’inizio non sapeva a chi chiedere aiuto e per questo, era anche caduta in depressione.

Poi per fortuna ha capito che poteva avere l’aiuto di sua sorella: “Grazie al cielo Jessica mi ha salvata. Questa persona aveva cominciato a scrivere anche a lei. Io all’epoca vivevo a Londra e tornavo a Roma nel weekend e questa persona mi seguiva.“

Lulù ha spiegato che ha più volte provato a chiedere a quest’uomo di cancellare tutto, di smetterla ma non è servito a nulla. E ha spiegato che i video, ce li l’aveva in tutti i dispositivi elettronici. Vale lo stesso discorso per le foto. Le sue richieste, sono cadute nel vuoto.

Poi ha proseguito con il suo racconto: “Con mia sorella l’ho raccontato a mia madre ed abbiamo fatto la denuncia. Hanno subito fermato questa persona e gli hanno sequestrato tutto.“

Oggi con maggiore lucidità, Lulù è pronta a dare consigli a chi si trova nella sua stessa situazione: “Io consiglio di denunciare immediatamente. Perché la situazione diventa sempre più grande. Questa persona mi ha costretto a fare cose che non volevo quando lo incontravo. Purtroppo so che è difficile ma bisogna cercare qualcuno che ti dia la forza di denunciare. Sono cose che ti rimangono, specie se sei una persona sensibile. ” Lulù inoltre consiglia a tutti di non fare il suo stesso errore e di rivolgersi subito a uno specialista, facendo analisi perchè è fondamentale.