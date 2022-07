Estate 2022 e Federica Panicucci al mare resta identica, bellissima

Federica Panicucci, ancora una volta, ancora per un’altra estate, è lei che al mare resta sempre uguale. Estate 2022 e Federica Panicucci in bikini è sempre un vero incanto, lei non ci pensa alla prova costume perché è sempre in gran forma e non dall’estate scorsa ma da sempre. Bellissima dalla nascita ma di certo ha anche lei i suoi segreti di bellezza, anche se non ne parla volentieri, racconta che se le va e se ne ha bisogno fa un po’ di attività fisica. Una cosa a cui tiene molto è la cura costante del suo viso, la doppia detersione, le creme e così via, per il resto non possiamo che continuare ad ammirarla anche questa estate.

Federica Panicucci in bikini color oro

Lei non si preoccupa di certo se la cosa da indossare è giusta per la sua età, lo fanno altre vip ma per la Panicucci non è una domanda utile, sembra un’eterna ragazzina, senza età. Ne compirà 55 ad ottobre ma è un vero esempio per tutte. Bikini oro e stelline, gonnellina dello stesso colore, gli immancabili bracciali e gli occhialoni scuri, le unghie rosse e il sorriso di chi si gode ogni istante della vita.

Innamoratissima dei suoi figli con cui è appena stata alle Maldive; un viaggio solo loro tre. E’ tornata e ad attenderla c’era Marco Bacini. Di lui a Verissimo ha confidato: “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il senso di protezione, valori importanti, essere serio”. Hanno parlato di nozze ma non c’è ancora la data del matrimonio o forse non vogliono rivelarla. In ogni caso anche questa estate è perfetta per Federica Panicucci con tutte le sue soddisfazioni, non solo la bellezza.