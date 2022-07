La confessione di Maria Luisa Trussardi: “Ho pensato al suicidio”

Una vita piena di successi, di traguardi superati, d’amore. Una vita ricca ma anche piena di dolore. Maria Luisa Trussardi si confessa al Corriere della sera in una lunga intervista durante la quale parla del suo grande amore ma anche degli anni più difficili, quelli durante i quali ha persino pensato di togliersi la vita. «Era vietato cadere in depressione, cosa impossibile dopo che è mancato Francesco. Beatrice dopo la morte del fratello mi disse: “Mamma ci devi aiutare”, ma la perdita di mio figlio era un fatto per me inspiegabile» ha raccontato la Trussardi, guardando indietro nel tempo e ripensando alla drammatica morte di suo marito.

Maria Luisa Trussardi confessa: “Ho pensato al suicidio”

Sull’incidente di Francesco: «Il mio amico Vittorio Feltri mi ha aiutato in quegli anni: mi chiamava di notte e mi trovava in lacrime. Sognavo di andare in barca a vela e di approdare in una spiaggia dove arrivavano Nicola e Francesco. Dicevo: “Non è che ora ve ne andate subito, eh…”. E poi mi svegliavo».

Nell’intervista, Michela Proietti ha poi chiesto a Maria Luisa Trussardi come abbia fatto a superare tutto: «Andando in cura. Dopo la morte di mio marito, che era socio fondatore, mi hanno dato la Presidenza dell’Associazione Centro Dino Ferrari del Policlinico di Milano, che ho da 18 anni. Mi sono affidata al professor Elio Scarpini, un neurologo: prima di lui ho pensato al suicidio ma mi sono trattenuta per i miei figli. In fondo non sapevo come fare, perché avrei voluto che sembrasse una morte naturale». La Trussardi ha poi anche spiegato che il dolore per la perdita di un figlio è qualcosa di troppo grande. “E’ come se ti strappassero la pelle di dosso” ha detto la donna.

Va al cimitero a trovare suo marito e suo figlio, spiega, lì ci sono sempre dei fiori. Maria Luisa però non crede, e anche per questo racconta di non esser mai stata aiutata in questi anni, dalla fede.