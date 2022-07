Valeria Marini suora, era pronta ad entrare in convento

La fede o la voglia di andare via per sempre stava per fare cambiare vita a Valeria Marini ma poi è successo qualcosa. Valeria Marini voleva fasi suora, era quasi pronta ad entrare in convento, lo racconta al Corriere della Sera e ovviamente è un po’ difficile crederle ma lo racconta lei spiegando quanto sia importante per lei credere in Dio, pregare, avere fede. Nessun dubbio sulla fede ma davvero Valeria Marini stava sul punto di chiudersi in convento? Non è più giovanissima, la chiamata a una certa età fa storcere il naso ma la showgirl spiega tutto. La sua vita non è sempre stata semplice ma non lo è quasi per nessuno.

Le preghiere di Valeria Marini

Racconta di pregare tutte le sere e al Corriere confida: “tutte le sere, Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento…Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo”. Ma a quando risale la sua intenzione di prendere i voti, il desiderio di diventare suora?

Tutto è accaduto un anno fa, Valeria Marini ammette che sono pensieri arrivati dopo tante difficoltà: “Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.

Poi ha cambiato idea, forse anche l’amore ha avuto il suo ruolo. Lui forse è Eddy Siniscalchi, il gossip ha già parlato di lui e Valeria Marini è di nuovo felice. Non si tira indietro, racconta dell’amore e della fede, senza timore che ci sia chi non le crede.