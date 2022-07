Adriana Volpe al matrimonio della figlia di Marcello Cirillo, erano tanti i vip presenti

Tantissime emozioni ieri per Adriana Volpe ma ancora di più per Marcello Cirillo perché si è sposata sua figlia. Alle nozze di Maria Elisa Cirillo tantissimi amici vip, tutti felici di festeggiare con il musicista che in tanti anni di carriera ha saputo conquistare il cuore di molti. Marcello Cirillo papà emozionatissimo ed elegantissimo, ha accompagnato sua figlia verso l’altare nella Basilica di Santa Cecilia in Trastevere a Roma. Abito scuro e occhi lucidi ha accompagnato la sposa verso il suo compagno che l’attendeva all’altare. Maria Elisa e Domenico Rizzuto stanno insieme da anni e hanno già tre figli. Al piccolo Salvatore hanno dato il ruolo di paggetto, poi ci sono anche le gemelle Adele Sofia ed Emanuela. Il matrimonio è il sogno che si corona, è l’anello che mancava per rendere il loro cerchio perfetto, per avere la famiglia che desideravano.

Il matrimonio della figlia di Marcello Cirillo

Gran semplicità e tanto amore per gli sposi che sono stati festeggiati dai tanti amici di Marcello. Tra loro c’era oltre ad Adriana Volpe anche Manuela Villa, Antonio Maiello, Demo Morselli ed Andy Luotto. Ed è in chiesa che sono iniziate le prime emozioni in musica con i musicisti che diretti da Morselli hanno accompagnato le promesse degli sposi. Per la festa hanno scelto una bellissima villa con giardino sull’Appia, hanno voluto una festa allegra e scatenata dove la musica è ovviamente è stata tra le protagoniste principali.

Marcello Cirillo non è l’unico artista della famiglia, sua figlia ha ereditato la stessa passione e Rizzuto è trombettista, batterista e compositore. Bellissima come sempre Adriana Volpe che felice ed emozionata per gli sposi ha scelto di indossare un abito blu lungo e dallo spacco vertiginoso. La conduttrice non è solo collega e amica da anni di Marcello ma anche molto legata alla sposa.