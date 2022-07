Georgette Polizzi racconta del padre che credeva fosse morto

Nel suo libro Georgette Polizzi aveva raccontato anche del padre, non sapeva chi fosse, credeva fosse morto. In queste ore per la prima volta ne ha parlato sui social raccontando come ha sconvolto la sua vita apparendo all’improvviso. Per 37 anni Georgette Polizzi ha creduto che suo padre fosse morto, non era vero, lui non sapeva come trovarla e ci ha messo tanto tempo per capire che era la verità. Il passato di Georgette è così doloroso che quando le arrivò il messaggio del padre credeva fosse uno scherzo. Sapeva che lui l’aveva abbandonata quando era piccola. Sua madre soffriva di disturbi mentali e ha poi perso la vita vittima del suo compagno, quando Georgette era ancora una ragazzina. Quando è uscito il suo libro autobiografico ha ricevuto un messaggio di un uomo che diceva di essere suo padre, da lì è iniziato tutto ma il finale è ancora una volta fonte di dolore.

Georgette Polizzi mostra il messaggio e la foto del padre

“Mio padre che inizialmente credevo fosse morto, ma che ho scoperto poi essere vivo, ma che in 37 anni di vita non aveva mai voluto sapere né capire chi ero. Sono crollata in un baratro. Ha iniziato ad entrare nella mia vita in modo prepotente” la chiamava di continuo durante il giorno, voleva sapere cosa faceva, se mangiava, questo lei non lo sopportava era tutto così insolito.

“Lui era una persona molto ricca, a maggior ragione ero ancora più arrabbiata, perché non aveva giustificazioni…” era sparito dalla sua vita, poi un po’ alla volta ha capito e avrebbe voluto incontrarlo, sentire il suo odore.

Purtroppo, è arrivato il covid, non ha più sentito suo padre. Un giorno uno dei figli ha chiamato Georgette dicendole che il papà stava male, che voleva sentirla. Faceva fatica a respirare, è morto dopo poco. Ha vissuto un altro dolore, non ha voluto niente, nessuna eredità. Oggi però ha la sua foto, sa molte cose di lui, anche se non è riuscita ad incontrarlo.