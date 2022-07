Ambra Angiolini torna dalla vacanza pazza d’amore e piena di sogni

Ambra Angiolini diventa sempre più bella, merito anche dei sogni che aggiunge alla sua vita, della nuova felicità che ha scoperto in questi giorni di vacanza che l’hanno portata al Circeo. Niente di così distante ma lo splendore di Ambra è evidente e lo deve anche alla vacanza appena vissuta. Sono stati giorni piena di meraviglia per l’attrice, così belli da condividerli con tutti i follower. Un primo piano con il sole ancora sulla pelle e le birre appoggiate sulle rocce, è un selfie così intenso. E’ solo l’inizio, un attimo arriva lo scatto di Ambra che regala sensualità ed eleganza, ma che mostra ancora una volta che ha davvero un corpo da ragazzina.

Ambra Angiolini in vacanza al mare al Circeo

“Parti con una valigia e quando torni non basta più… da tutti i sogni che mi sono stati regalati” scrive Ambra taggando le persone con cui ha vissuto questi giorni di vacanza. E’ di tutti loro che è pazza d’amore, lo scrive e lo lascia lì per sempre sul suo profilo social. La Angiolini è caduta e si è rialzata più volte, l’ha raccontato, l’ha confessato, ha mostrato il dolore e la fierezza ed eccola meravigliosa a 45 anni. Nessuno ricorda più la ragazzina di 15 anni di Non è la Rai, oggi Ambra è più amata che mai.

Più sexy che mai in bikini ma sempre con parole importanti. La famiglia resta il perno in cui ruota tutto, i figli Leonardo e Jolanda nati dalla lunga storia d’amore con Francesco Renga, quella che oggi si è trasformata in un’amicizia speciale. Tutti insieme restano famiglia, senza Massimiliano Allegri Ambra è forse anche più felice, più bella. Da ciò che condivide sui social non c’è dubbio che la delusione è un ricordo e l’estate è solo all’inizio! Francesca Barra l’ha invitata a Pantelleria, chissà se accetterà.