Guenda Goria torna a casa dopo l’operazione: “Grazie a chi mi ha salvata”

E' pieno d'amore il messaggio di Guenda Goria dopo il suo ritorno a casa

Per Guenda Goria è arrivato il momento di tornare a casa dopo i giorni terribili passati in ospedale. Per la figlia di Maria Teresa Ruta ancora problemi di salute ma fortunatamente, tutto è stato risolto e ieri, la musicista, ha fatto ritorno a casa dove ha riabbracciato il suo compagno, Mirko Gancitano. “Si fa così una piroetta?” scherza la Goria nelle stories Instagram, mentre mostra il certificato delle sue dimissioni dalla clinica dove ha trascorso gli ultimi giorni. Poi le dolcissime parole sui social, parole di chi ha affrontato un momento difficile ma che adesso, rinasce e riparte dalle persone che sono al suo fianco.

Guenda Goria dimessa dall’ospedale: le prime parole sui social

Guenda ha voluto ringraziare così tutte le persone che le sono state accanto ma non solo: “Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine.” E poi: “Posso alzarmi ogni mattina con accanto il mio amore e affrontare quello che la vita mi dona con generosità. Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli.“

La figlia di Maria Teresa Ruta ha continuato: “ Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così. Oggi ho aperto gli occhi e ho sorriso come non facevo da tantissimo tempo.”

Un inno alla vita per Guenda: “ Mi sento piena di gioia e di voglia di risolvere tutto. Spesso vivo con una nota di sottofondo che suona scontentezza e senso di inadeguatezza. Spesso mi indurisco per paura di soffrire e, dopo un po’, non percepisco più l’amore che mi viene donato.” Ha poi concluso con queste parole: “Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli. Sono felice di esserci. Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo. Grazie a chi mi ha donato la vita e grazie a chi me l’ha salvata, ancora una volta. “