L’orgoglio di Alessia Marcuzzi per suo figlio: la laurea di Tommaso a Londra

Le foto della laurea di Tommaso, tutto l'orgoglio di mamma Alessia Marcuzzi

Una serie di foto pubblicate su Instagram, Alessia Marcuzzi mostra tutto l’orgoglio per la laurea di suo figlio Tommaso. Il primogenito della conduttrice nato dalla storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, si è laureato presso l’University of Westminster di Londra in business dei media. Alessia e la piccola Mia hanno raggiunto Tommaso per festeggiare l’importante traguardo, quindi il racconto sui social dal viaggio all’arrivo, la felicità di poter star vicino a suo figlio 21enne. Per festeggiare Tommaso anche i genitori della Marcuzzi, Antonietta ed Eugenio. Una gran festa per tutta la famiglia anche se nelle foto pubblicate sui social non c’è Simone Inzaghi. L’allenatore ex di Alessia Marcuzzi, è sposato con Gaia Lucariello, carissima amica della conduttrice al punto da aver fatto anche da testimone di nozze. Forse Simone e la sua famiglia non sono arrivati nel Regno Unito per ragioni di lavoro ma non è l’unico assente.

La laurea del figlio di Alessia Marcuzzi a Londra

Tra gli assenti anche Paolo Calabresi Marconi, il marito della Marcuzzi. Tutti orgogliosi del traguardo raggiunto dal giovane Inzaghi, anche tra i tantissimi commenti alle foto sono arrivati gli auguri e le congratulazioni di tutti, dai fan ai colleghi di Alessia.

E’ probabile che Tommaso Inzaghi decida di restare a Londra anche dopo la conclusione degli studi. La conduttrice ha anche acquistato casa ma Londra è uno dei luoghi del cuore per tutta la sua famiglia. E’ nel Regno Unito che Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono uniti in matrimonio, è lì che spesso anche la presentatrice si è rifugiata, anche se da sempre preferisce il mare, i viaggi alla ricerca del sole e del mare. Presto la rivedremo in tv e la soddisfazione sarà totale.