Lorella Cuccarini bloccata sui social da Heather Parisi racconta il retroscena

Rapporti tesi e un brutto gesto di Heather Parisi nei confronti di Lorella Cuccarini. Ma cosa è successo?

E’ in un’intervista a La nuova Sardegna che Lorella Cuccarini ha risposto ad altre domande su Heather Parisi svelando nuovi retroscena. Si scopre un brutto gesto che Heather avrebbe fatto nei confronti della Cuccarini. Tra loro due i rapporti sono tesi da sempre anche se le abbiamo viste insieme sul palco di Nemica amatissima, il programma che avrebbe potuto renderle a distanza di anni amiche, invece non è andata così. Da quella occasione mancata Lorella Cuccarini ed Heather Parisi sembra siano diventate ancora più nemiche. Forse i fan avrebbero voluto non sapere nulla di tutto questo ma a questo punto Lorella ha confidato la sua ulteriore delusione quando la sua collega ha fatto qualcosa di poco carino.

Lorella Cuccarini racconta un particolare inedito

Heather Parisi avrebbe bloccato la Cuccarini su tutti i social. Un comportamento che ognuno può definire come preferisce ma che denota ancora una volta la rivalità tra le due. Se Heather ha fatto una cosa del genere di certo avrà avuto le sue ragioni.

Nel periodo del programma Nemica amatissima le due ballerine non hanno vissuto un bel momento, ci sono stati dei contrasti, forse anche delle discussioni, subito dopo la Parisi avrebbe deciso di chiudere per sempre con Lorella Cuccarini.

La verità forse non la sapremo mai perché a Verissimo Heather raccontò che non avevano mai litigato, semplicemente perché non si erano mai incontrate: “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo…”. Una versione diversa da quella della showgirl italiana. Chissà se ci sarà un seguito.

Intanto, Lorella Cuccarini è felice di tornare ad Amici nel suo ruolo di insegnante: ““Amici è un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso di interromperla. Il ruolo che abbiamo come prof all’interno del programma è bellissimo e importante”.