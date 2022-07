Un prezioso anello al dito di Michelle Hunziker ma lei lo nasconde

In un video Michelle Hunziker ha il prezioso anello al dito ma velocemente lo toglie. Perché quel gesto?

Michelle Hunziker è tornata a casa con le sue figlie, Celeste e Sole; con loro anche il nuovo componente della famiglia, Lilly Junior, un cagnolino dolcissimo. Questa mattina tante coccole per la dolcissima Lilly. Michelle e Sole raccontano che si sveglia alle 7 del mattino e che poi quando tutti in casa sono svegli dorme serena, un po’ come tutti i cagnolini. Mentre Sole la spazzola e la Hunziker la accarezza si nota un prezioso anello all’anulare. E’ un gioiello già visto alle mani della showgirl e non è un regalo di Giovanni Angiolini. C’è un dettaglio che non passa inosservato: mentre Michelle Hunziker accarezza il cucciolo sul divano di casa l’anello è in primo piano, poi velocemente lo toglie senza interrompere il video., sembra quasi un gioco di prestigio, prima c’è e poi non c’è più. C’è chi pensa che l’abbia fatto perché aveva dimenticato di toglierlo e non vuole mostrarlo, chi invece cede l’abbia tolto semplicemente perché le dava fastidio mentre accarezzava Lilly.

Michelle Hunziker indossa il regalo di Tomaso Trussardi?

Quell’anello l’ha già mostrato tante altre volte in passato quando era ancora legata a Tomaso Trussardi; forse è un suo regalo. In ogni caso non è una cosa così strana portarlo al dito, anche se alcuni notano che è all’anulare. E’ un bellissimo gioiello, sarebbe un vero peccato tenerlo chiuso in un cassetto.

Di certo non è un anello di fidanzamento di Giovanni Angiolini, di certo Michelle non è tornata con l’ex marito, di certo ai follower non sfugge nulla e ogni indizio viene utilizzato, ogni dettaglio passa sotto la lente di ingrandimento dei social.

L’estate è ancora lunga e di certo la Hunziker presto rivedrà Angiolini, chissà se di nuovo in Sardegna o se la prossima vacanza sarà con lui in un luogo segreto, lontano da tutto e tutti.