Naty Paragoni in lacrime su instagram: “Mi sento inutile, non voglio essere un peso”

In lacrime sui social Natalia Paragoni parla del suo momento di crisi e spiega perchè si sente inutile

Questa mattina Natalia Paragoni, ha deciso di fare delle storie su instagram per condividere un momento di disagio che sta vivendo. La fidanzata di Andrea Zelletta ha spiegato che ogni estate, entra in una sorta di tunnel, che la porta a sentirsi sotto pressione. Sa bene che suo social si dovrebbe parlare di cose positive, dare energia ma questa volta ha deciso di aprirsi per mostrare un lato suo diverso. Confida infatti che solo il suo ragazzo, Andrea, è a conoscenza di questo momento di crisi che ogni estate l’influencer vive. Naty Paragoni ha spiegato che in qualche modo si lega al lavoro, alla forte competizione che c’è nel suo mondo, alla voglia di dare sempre di più e di non accontentarsi mai, pur sapendo che si sta facendo tanto. “Da quando faccio più o meno questo lavoro, cioè da tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” ha detto nelle sue storie su instagram questa mattina Natalia. La Paragoni si è anche in qualche modo scusata con chi la segue, è la prima volta che si mostra in lacrime e non avrebbe voluto però ha scelto di parlare di questo momento, anche per spiegare come mai, spesso è diversa.

Una competizione serrata nel mondo del lavoro per Natalia ( e ribadisce di sapere bene che succede in tutti i settori) che ogni estate a quanto pare la manda in crisi. “Penso sempre che potevo fare di più o che possa dare di più. E finisco in questa situazione tipo di ansia da prestazione, di essere sempre perfetta” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Lo sfogo di Natalia Paragoni su instagram

Natalia ha anche spiegato che a volte purtroppo, quelli che lei definisce in qualche modo momenti di stand by purtroppo durano troppo e vorrebbe che non fosse così. In lacrime poi ha anche aggiunto: “Forse è la prima volta che piango qui. Odio essere un peso per gli altri. Perché devo sempre essere io a fare felici le altre persone, quindi stare così non lo sopporto. Però penso anche che ci stia fare vedere qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”.

Natalia forse sente troppo anche il peso di essere perfetta, di dire sempre la cosa giusta quando si sta sui social, di non commettere errori. E poi conclude: “La cosa che mi manca è godermi i momenti . Quando avevo le ferie era stupendo e staccavo totalmente, ora non riesco più ad assaporare i momenti e le persone, a sentirmi apprezzata e voluta dagli altri per quel che sono. A volte ho la sensazione che mi apprezzino per ciò che mi circonda. Mi mancano le cose più semplici che c’erano prima”.