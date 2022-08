Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro: l’annuncio su Chi

Sophie Codegoni è pronta per un nuovo impegno in tv: sarà la Bonas di Avanti un altro

Si lavora alla nuova stagione televisiva e ovviamente, i casting sono aperti per tanti programmi. Anche Paolo Bonolis era alla ricerca di volti nuovi per la prossima stagione di Avanti un altro e a quanto pare, ha trovato in Sophie Codegoni, la sua nuova Bonas. I provini vengono fatti, come saprete ormai, dalla società di Sonia Bruganelli che a quanto pare, è rimasta colpita dalla bella ex vippona. Sonia ha avuto modo di conoscere Sophie nella casa ma la Codegoni ha spiegato di aver fatto, come tutti, un provino, e di aver atteso l’esito sperando di poter entrare a far parte del mondo di Avanti un altro. E si, ha avuto il “posto”! Lo racconta nella sua ultima intervista per la rivista Chi, parlando appunto di questo impegno che la vedrà nei prossimi mesi impegnata a Roma, per le registrazioni del programma di Canale 5. La Codegoni, prenderà il posto di Sara Croce nel ruolo della Bonas di Avanti un altro.

Dopo Uomini e Donne e GF VIP, un altro programma televisivo per Sophie.

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro

L’ex tronista di Uomini e Donne spiega che per lei sarà un grande onore far parte di questa famiglia. E’ stata felicissima di questo esito, e lo ha subito raccontato ad Alessandro Basciano, sempre al suo fianco. Poi rivela: “Quando ho avuto la conferma e l’ho detto a mamma quasi piangeva al telefono per la felicità“.

Non solo, la Codegoni, lancia una frecciata velenosissima a chi, prima del GF VIP 6, lavorava insieme a lei: “Devo molto a Signorini e al GF VIP, mi è servito a eliminare mele marcie che stavano intorno a me”. A chi si riferisce la Codegoni a un ex re dei paparazzi per caso? Ah saperlo…La Codegoni è prontissima per questa nuova esperienza e parla anche dei suoi sogni per il futuro: “Sognare non è un reato e io sono un programma tutto mio”. Per questo è grata anche a Sonia e a Paolo Bonolis, sicura che da entrambi potrà solo imparare .