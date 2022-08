Benedetta Parodi festeggia i suoi 50 anni senza filtri sui social: “Niente trucco ma la famiglia adorata”

Grande festa per Benedetta Parodi e i suoi 50 anni: tutta la famiglia al suo fianco

Che cosa c’è di più bello delle rughe sul viso che rappresentano il passare del tempo, tempo nel quale sei diventata una professionista, hai realizzato molti dei tuoi sogni, hai costruito una famiglia insieme all’uomo che ami e hai dei figli meravigliosi? Benedetta Parodi festeggia i suoi 50 anni postando alcuni scatti sui social e lo sottolinea: nessun filtro per l’occasione. Perchè non serve il ritocco alla felicità. E quando hai un lavoro che ami, tante persone che ti stimano, una famiglia speciale al tuo fianco, bhè allora, anche i capelli spettinati vanno benissimo ! Benedetta Parodi festeggia con la sua famiglia questo traguardo importante, tra una registrazione e l’altra di Bake Off Italia, si gode anche dei momenti con i suoi figli e Fabio Caressa. “Niente trucco, niente filtri.. solo io, i mie 50 anni e la mia famiglia adorata ” ha scritto Benedetta sui social postando le foto della torta preparata per il suo compleanno e dei bellissimi fiori che le sono stati regalati per questo giorno speciale.

Buon compleanno Benedetta Parodi

“Ebbene si è arrivato anche per me il fatidico momento” aveva detto ieri sera la conduttrice mentre si stava preparando per uscire insieme ai suoi per la cena. “Mi fa un po’ strano, visto che stiamo parlando di mezzo secolo” ha scherzato la Parodi con chi la segue sempre con affetto sui social. La Parodi tracciando un bilancio della sua vita, di tutto quello che ha fatto e costruito si è resa però conto di aver fatto tanto nei suoi primi 50 anni ed è felicissima. “Sono anche contenta di dire che ho 50 anni perchè sono 50 anni che io ho vissuto in maniera piena. Non è vero che mi piacciono le rughe che ho ma ogni ruga vuol dire qualcosa e io me le tengo” ha detto poi la Parodi prima di uscire con i suoi per festeggiare!

E poi via, candeline, musica, festa, abbracci e tanto affetto da parte della sua grande famiglia che non poteva mancare per un traguardo così importante.