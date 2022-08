Antipatia tra Chiara Ferragni e Beatrice Valli? Si seguono ma si evitano con cura

Perchè Beatrice Valli e Chiara Ferragni si evitano con cura mentre sono entrambe a Ibiza?

Circolano nelle ultime ore dei rumors che stanno interessando soprattutto gli appassionati del mondo del gossip legato alle influencer. Le pagine di The Pipol, hanno lanciato una indiscrezione secondo la quale, Beatrice Valli e Chiara Ferragni, i seguirebbero sui social ( hanno partecipato anche ad alcuni eventi insieme negli ultimi mesi) ma non si amerebbero molto, anzi. E se lo dicono i gossippari di The Pipol, guidati da Gabriele Parpiglia che conosce da vicino Beatrice Valli, tanto da seguirne il suo matrimonio e farne un docu film per Real Time, possiamo crederci. Certo è , che ci saremmo aspettati più rivelazioni e non solo insinuazioni, visto che probabilmente, il motivo alla base tra questa velata ( o forse non troppo velata antipatia) chi ha lanciato il gossip, lo conosce bene.

Chiara Ferragni e Beatrice Valli: influencer a distanza

Le due influencer sono in questi giorni nello stesso posto, a Ibizia. A dire il vero, sulla Isla, ci sono anche altre decine di vip e personaggi noti nel mondo dei social, per cui è anche plausibile immaginare che spesso ci si incontri, altre volte ci si eviti. E pare che Chiara e Beatrice, starebbero molto attente a non frequentare gli stessi posti. Sarà vero? Le due si seguirebbero sui social ma nella vita reale, non ci sarebbe particolare simpatia tra Chiara e Beatrice.

Sui social di The Pipol si legge: “La ‘Isla’, pur essendo più grande di Formentera, si riduce col frequentare quasi sempre le stesse spiagge o ristoranti. Eppure le due non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?”. Le due influencer, decideranno di rispondere a questo interrogativo o faranno finta di nulla? Forse possiamo aspettarci una seconda puntata di questa “appassionante ” storia estiva di antipatie tra influencer…Va detto che pur essendo sulla stessa isola, Beatrice si incrocia molto poco persino con sua sorella Ludovica…Per cui non ci sembra poi così bizzarro il fatto che non si incroci con la Ferragni…