Elettra Lamborghini delusa, ha comprato il desiderato arricciacapelli ma pensa sia stata truffata

Elettra Lamborghini chiede aiuto alla Dyson perché ha comprato il famoso arricciacapelli su Amazon

Elettra Lamborghini desiderava avere subito l’arricciacapelli della Dyson ma non riusciva a trovarlo, tutti terminati. E’ dando un’occhiata su Amazon che si è illuminata e pur trovando l’oggetto desiderio al doppio del suo prezzo l’ha acquistato senza pensarci due volte. Ricevuto il pacco a casa Elettra Lamborghini ha subito avuto la sensazione che ci fosse qualcosa di strano ma non ci ha pensato troppo, ha lavato i capelli e ha iniziato ad usare il Dyson Airwrap. E’ sui social che la cantante denuncia quanto accaduto, soprattutto che si è fatta prendere in giro. Non è ancora sicura che sia stata truffata ma chiede aiuto alla Dyson, chiede che magari le spediscano a casa il vero prodotto, originale, ovviamente vuole pagarlo, non vuole sconti, vuole solo averlo il prima possibile. Una piccola disavventura per la cantante che tra le storie di Instagram mostra che l’attrezzo acquistato da un rivenditore su Amazon non regala il risultato promesso. Non funziona, i capelli non vengono ondulati.

Elettra Lamborghini scopre anche altro

Scopre che non può fare reclamo perché il rivenditore è scomparso, non c’è più su Amazon. Come sempre i video di Elettra sono tutti da ridere. In questo modo ha anche messo in guardia chi volesse acquistare l’attrezzo non nei negozi autorizzati. A questo punto resta ancora tutto da chiarire, lei chiede aiuto all’azienda.

Elettra prova e riprova a fare la piega ma non le viene nemmeno il ciuffo: “Ho comprato una ciofeca, ma adesso come faccio a chiedere il rimborso perché l’ho comprato tre mesi fa su Amazon e ho anche visto che il rivenditore è scomparso!”.

Ha pagato il doppio per non avere nulla in mano e conclude con un appello: “Cary Dyson, se dovesse essere tarocco, mandatemelo che ve lo pago, basta che me lo mandate, vi prego!”. La Lamborghini riceverà risposta?