Ida Platano posta una storia dall'ospedale e fa preoccupare i suoi fan: le ultime news sulla dama di Uomini e Donne

Chi segue Ida Platano sui social è abituato a vederla quasi sempre sorridente, pronta a sponsorizzare i prodotti di bellezza e non solo, o a mostrare parte della sua vita. Dal suo salone di parrucchiera ai momenti passati con suo figlio, e in queste settimane, anche le vacanze al mare. Proprio per questo molti fan della dama di Uomini e Donne, nelle ultime ore, si sono preoccupati, non vedendola più attiva sui social. E ieri, la bella parrucchiera bresciana ha in qualche modo rassicurato tutti ma anche lasciato un velo di mistero che fa preoccupare chi la segue con affetto. La Platano infatti ha postato una storia dall’ospedale senza dire molto. Braccialetto sul braccio simbolo di un ricovero, letto di ospedale e poi nulla di più. La dama di Uomini e Donne ha spiegato che non sta affrontando un momento bello ma ha invitato tutti a stare sereni perchè presto passerà.

Uomini e Donne Ida Platano in ospedale, fan preoccupati

L’avevamo lasciata sorridente in giro per la bella Calabria a fare foto con i suoi amici, a gustare le prelibatezze di quella terra. Poi tra un impegno e l’altro, uscite con gli amici e tipiche giornate dal sapore estivo fino a ieri, quando la dama di Uomini e Donne ha postato sui social una storia per dire di essere in ospedale. Non sta bene.

La Platano ha voluto rassicurare tutti, dicendo di non essere sparita. Poi ha anche scritto che purtroppo non sta molto bene ma che passerà anche questa e che tornerà presto. Che cosa abbia non lo ha raccontato, forse nelle prossime ore, visto l’affetto ricevuto da parte di chi si chiede cosa stia succedendo, racconterà anche altro. Per il momento le facciamo un grande augurio per una pronta guarigione, in attesa chissà, di rivederla a Roma per le prossime registrazioni di Uomini e Donne.