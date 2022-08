Vanessa Incontrada, la dolce dedica alla sorella

Per sua sorella Alice un tramonto da condividere e parole dolcissime

E’ un periodo di riflessione per Vanessa Incontrada, finito l’amore per Rossano Laurini adesso c’è per lei una nuova vita. Nella sua nuova vita ci sono le persone più importanti da sempre, primo tra tutti ovviamente il figlio Isal e poi la sorella, Alice. E’ a lei che ha dedicato un tenero post, uno di quelli che appare romantico ma non è per un compagno. “Un tramonto condiviso con l’amore più forte che ho… mia sorella Alice” scrive Vanessa Incontrada mentre tiene con entrambe le mani quella di sua sorella. Bellissime, complici, nessuna posa finta ma tutto l’amore che possono donarsi. E’ così che Vanessa Incontrada risponde alle critiche, alle accuse anche delle colleghe, di chi parte del suo stesso mondo, quello dello spettacolo. Basa parlare di corpi perfetti o di chili in più, sembra che c’è sempre qualcosa da dire, in ogni caso.

Vanessa Incontrada e l’amore per sua sorella

Non dice molto di Alice, basta questa dedica ma nella vita dell’attrice spagnola ci sono anche altri punti di riferimento e ne ha già parlato. “Gisella, il mio grande punto di riferimento, la tata che mio figlio ha da quando è nato e che c’è sempre. Oppure Isal sta a casa di suo padre. O con mio padre. Comunque ormai è abituato”.

La Incontrada ha scelto di non parlare della separazione dal padre di suo figlio ma non ha mentito sul desiderio di avere un altro figlio, un’altra passione. “Io sono sempre stata molto impulsiva, e se oggi sono più calma lo devo sicuramente a mio figlio Isal, perché se fossi stata precipitosa con lui sarebbe stato un disastro” ha confidato nella recente intervista a Vanity Fair. Isal ha 14 anni ma a differenza sua non è un adolescente difficile, non sta vivendo male la separazione tra i genitori: “No, lui è un bambino molto amato, che sa di essere amato e protetto, che ha tantissimi amici, è molto cercato… Anche troppo”.