Dopo la nuova copertina di Vanessa Incontrada, Sabrina Ferilli commenta: “Non ha più senso”

Dopo la nuova cover di Vanity Fair dedicata a Vanessa Incontrada, Sabrina Ferilli dice la sua

Ieri, Vanity Fair ha lanciato la cover in anteprima della rivista in edicola questa settimana. Una cover che mostra Vanessa Incontrada bellissima in un abito rosso. Il vero problema, che un po’ tutti hanno notato, è che la copertina della rivista, apre già sulle polemiche, mettendo per l’ennesima volta l’accento sulla bellezza dell’attrice. Nell’intervista si parla di altro si, ma se una cover è il biglietto da visita, probabilmente c’è stato qualcosa che non è andato nel verso giusto. Una critica che ieri, è stata mossa da diversi addetti ai lavori, da giornalisti che hanno fatto notare come sia la Incontrada quindi a prestare il fianco poi anche alle possibili polemiche, tornando a focalizzarsi sul suo aspetto fisico. “E’ bellissima e glielo gridano dalle piazze” si legge sulla cover di Vanity Fair. Si Vanessa è bellissima ma avrà tanto da dire e da raccontare, una cosa che ha fatto notare anche Sabrina Ferilli che ieri, ha deciso di commentare l’ennesima discussione nata sui social a proposito. La Incontrada, ha ribadito che per lei l’arma vincente è l’indifferenza ma l’attrice romana ha spiegato che forse, se facesse una copertina in meno e parlasse invece dei suoi impegni come attrice e anche come imprenditrice, ci sarebbe altro da dire, si potrebbe andare oltre al suo aspetto fisico.

L’attrice ha spiegato che la sua non è una critica alla collega spagnola ma che si sta innescando un corto circuito nel quale si dice tutto e il contrario di tutto ( se accetti di posare e di avere delle foto più che ritoccate su una cover che punta sulla bellezza, ti presti in qualche modo anche al giochino). “Probabilmente si è rotta le palle anche lei di essere messa in mezzo a questa storia che non ha più senso” ha scritto su instagram la Ferilli. L’attrice romana, facendo notare che si tratta di una polemica e di una discussione che dura da tempo, sentenzia: “E’ che una donna matura a un certo punto deve pure capire che ste storie non hanno più senso”. E ancora: “Magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo visto che meritatamente lavora tanto, e dai su, basta” ha concluso la Ferilli.