Vanessa Incontrada parla per la prima volta delle foto su Nuovo

Per la prima volta Vanessa Incontrada parla delle foto pubblicate sulla rivista Nuovo che tanto hanno indignato

E’ bellissima con il suo abito rosso nelle foto di Vanity Fair Vanessa Incontrada. E per la prima volta, commenta anche in modo diverso, le foto pubblicate sulla rivista Nuovo che tanto hanno fatto chiacchierare. Forse hanno indignato più noi, che la conduttrice stessa. Vanessa ormai ci ha fatto il callo, e del resto, come molti hanno fatto anche notare, quelle erano foto naturali, di una donna bella al naturale. Forse foto venute male ma che non dimostravano praticamente niente. Oggi, a distanza di un paio di mesi, la Incontrada, risponde alle domande di chi la sta intervistando e spiega che cosa ha pensato di quegli scatti che hanno tanto indignato donne e uomini in Italia.

La risposta di Vanessa Incontrada alle foto pubblicate su Nuovo

Nell’intervista per Vanity Fair Italia, la Incontrada si racconta, parlando del suo privato anche se un po’ ermeticamente. Senza svelare molto, spiega che spesso preferisce il silenzio, anche se legge molte cose in giro. Un po’ come è successo quanto appunto sulla rivista Nuovo sono state pubblicate le foto in bikini, nei suoi primi giorni di sole a Follonica. Parlando di queste foto, Vanessa ha spiegato: “Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza.” Poche semplici parole per esprimere un concetto che molte altre donne avevano comunque fatto notare. Non c’è nulla da dire perchè quelle foto non avrebbero dovuto scatenare nessuna reazione, nè nel bene nè nel male. Il focus di una qualsiasi discussione infatti, non può e non deve essere il corpo di una donna ( come del resto anche Selvaggia Lucarelli aveva fatto notare intervenendo sulla discussione).

La polemica sulle foto di Vanessa Incontrada su Nuovo

Nell’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair Italia, che le dedica la cover in questo numero, la Incontrada parla del suo presente e del suo futuro e commenta: “Non so dove mi stia portando questa trasformazione. Ma so che sto guardando avanti”.