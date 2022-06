Il direttore di Nuovo: “Viva le tante Vanessa Incontrada, io non le nascondo, le pubblico”

Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, non ci sta ad incassare le critiche per le foto in bikini di Vanessa Incontrada pubblicate sulla sua rivista di gossip. Tutti hanno visto le foto poco carine dell’attrice, quasi tutti hanno pensato che Signoretti avrebbe potuto scegliere altri scatti, non quelli venuti peggio. La sua replica capovolge tutto, per lui la malizia è negli occhi di guarda, ma cosa c’è da vedere? Vanessa Incontrada è di certo sempre bellissima, con o senza trucco, con qualunque peso, ma cosa voleva dimostrare il direttore di Nuovo pubblicando le sue foto non migliori? Tutte abbiamo foto venute malissimo ma per Signoretti pubblicare proprio quelle è l’esatto contrario di ciò che la gente pensa. Tante le polemiche piovute sul giornalista e mentre Vanessa Incontrada ha trovato il modo migliore per rispondere lui ci regala una sua lezione.

Riccardo Signoretti: “Quindi le foto di chi non indossa la taglia 42 non vanno pubblicate?”

E chi ha detto una cosa del genere? Anche chi indossa la taglia 42 può venire malissimo in foto e magari quello scatto si è così carini da non pubblicarlo e sceglierne uno migliore. Per Signoretti si tratta di body shaming al contrario.

Per molti il messaggio che arriva dalle foto di Vanessa Incontrada in bikini sulla spiaggia di Follonica pubblicate da Nuovo non insegna un bel niente. Il direttore ha approfittato del commento di una follower per replicare. La signora era sicura che la donna in foto con fosse la Incontrada. Riccardo Signoretti è intervenuto: “Ma certo che è lei, la malizia è negli occhi di chi guarda”.

Ha poi aggiunto: “Dunque le signore sotto l’ombrellone che non sono in posa, non hanno fatto la piega dieci minuti prima e non portano la taglia 42 non vanno più pubblicate?”. Quindi su Nuovo da oggi in poi vedremo solo foto vere, nessuna posa, nessun ritocco?

“Questo è body shaming al contrario. Il messaggio sbagliato è che si debba aderire a canoni di bellezza irraggiungibili. Fino al punto di vedere i fotoritocchi nelle immagini al naturale – Ed ecco che la situazione è ribaltata – Viva i paparazzi e le tante Vanessa Incontrada: io non le nascondo, le pubblico”. Attendiamo le foto di tutte le altre vip in bikini, non saranno mica sempre tutte in posa che trattengono il fiato per apparire al meglio in spiaggia?