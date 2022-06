Vanessa Incontrada risponde dalla palestra alle foto in bikini e alle ultime critiche

Come sempre Vanessa Incontrada trova il modo per rispondere quando le chiacchiere diventano eccessive. Tutti parlano delle foto in bikini apparse sulla rivista Nuovo e c’è di tutto in quel gossip. Un servizio per niente delicato, scatti che non possono far piacere ma Vanessa Incontrada in parte ci è abituata o forse non ci si abitua mai. Sono foto del passato di Vanessa Incontrada, dice qualcuno, altri giurano che non è lei ma una famosa attrice americana, c’è chi poi pensa che siano foto ritoccate. In ogni caso pochi avrebbero pubblicato quelle foto ma c’è chi l’ha fatto, poco importa se corrispondano alla realtà o meno. La risposta della Incontrada non è diretta al giornale di gossip, non è per i paparazzi ma è ben più ampia. Una settimana fa ha pubblicato sui social una foto mentre correva, mentre si allenava, anche in questo caso hanno parlato in troppi. Vanessa ha dovuto leggere tra i commenti le critiche di chi non pensava che anche lei sarebbe diventata come tante altre. Siamo davvero arrivati a questo punto? Lei era in abbigliamento sportivo che correva, si stava allenando, non era sotto i ferri di un chirurgo plastico per il 100esimo ritocchino, ma anche se fosse?

Vanessa Incontrada va ben oltre le foto in bikini apparse su Nuovo

Non si è mai nascosta, ha più volte parlato dei problemi di peso, lei era una modella, poi il suo copro è cambiato. Da sempre bellissima con qualunque taglia appaia ma ha confessato anche le lacrime sul set quando nessun abito le stava bene.

Ed ecco la sua risposta alle cattiverie gratuite. Tra le storie di Instagram la Incontrada ha pubblicato un selfie, è in palestra e mentre riempie lo scatto di risate scrive: “Ma come L’Incontrada si allena?? Ma siamo pazzi?!!”. Non ha bisogno di dire nulla su quelle foto in spiaggia, non ha bisogno di dire se sono di oggi o del passato. Sa bene che in ogni caso, qualunque cosa faccia ci sarà sempre il pettegolo cattivo pronto a puntare il dito ma lei oggi forse ha imparato a ridere più forte di tutti.