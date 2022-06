La foto di Vanessa Incontrada su Nuovo divide: c’è chi la trova bellissima e chi pensa che non sia lei

Riccardo Signoretti, sul suo profilo instagram, pochi minuti fa ha postato alcune foto che usciranno sul numero della rivista Nuovo, in edicola questa settimana. In particolare sta facendo molto discutere uno scatto che ritrae Vanessa Incontrada al mare. L’attrice, ha fatto in questi anni, delle sue forme il punto di forza, della normalità la sua cifra e il pubblico, che la segue da tempo con passione e affetto, l’ammira anche per questo. La foto che il direttore di Nuovo ha postato sui social, va detto, non rende giustizia alla bellezza di Vanessa Incontrada, che non sarà una taglia 40 ma in questi scatti, non sembra quasi neppure lei. E non perchè generalmente si mostri in modo diverso, l’attrice non ama neppure i filtri e spesso sui social, si mostra così come è, senza nessun trucco e nessun inganno. Semplicemente, lo scatto, non è il migliore che si potesse fare. Poco male: troppo spesso stiamo attentissime a scegliere la foto perfetta, quando invece dovremo semplicemente goderci il momento. Molti lettori però, accusano chi ha scelto questo scatto, di aver appositamente mostrato una foto brutta. Una foto che a detta di molti, non ritrarrebbe neppure la Incontrada. “L’ ho vista da poco non è assolutamente così!! È morbida femminile, piena di curve genuine.. affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione.. forse sarà uno scatto riuscito male …” scrive una lettrice di Nuovo commentando le foto che sarebbero state scattate in questi giorni in Toscana, a Follonica dove la Incontrada vive e dove avrebbe trascorso alcuni giorni all’insegna del relax.

La discussione sui social dopo la foto di Vanessa Incontrada su Nuovo

Vi mostriamo qui la discussione che sta nascendo sotto la foto in questione, c’è chi reputa in ogni caso la Incontrada, seppur in una foto non delle migliori, una bellissima donna, e chi accusa il giornale per voler fare pettegolezzo usando una brutta foto.