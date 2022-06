Selvaggia Lucarelli e il focus sul corpo di Vanessa Incontrada: “Quanto vi schifo”

Quando ieri Vanessa Incontrada è salita sul palco a Napoli, durante la serata evento con Gigi d’Alessio, il pubblico ha intonato le note di Sei bellissima. Una dimostrazione di affetto per l’attrice. Oggi inevitabilmente, di tutto questo si è parlato su siti di tv, gossip e non solo. E le foto di Vanessa Incontrada, nel suo abito a fiori, hanno fatto il giro dei social, con i commenti di chi, ancora una volta, metteva in evidenza la sua fisicità, con complimenti certo, ma dimenticando che a volte, si può anche non parlare di bellezza, ma della bravura di una donna. Una cosa che ha fatto notare questa mattina Selvaggia Lucarelli, che già si era espressa qualche giorno fa, dopo le foto pubblicate su Nuovo, su questa tematica. Il corpo della donna al centro di un dibattito, ma per quale motivo?

“Non ho parole per dire quanto ribrezzo mi fate” ha scritto la Lucarelli, riferendosi a chi ha postato in queste ore le immagini di Vanessa Incontrada sul palco del concerto di Gigi d’Alessio con quello che la giornalista definisce un finto commentino benevolo “guardate la bellezza, alla faccia del bodyshaming”.

Selvaggia Lucarelli : “Smettetela di scrivere cose sull’aspetto fisico”

La giornalista per l’ennesima volta cerca di spostare l’attenzione, di far capire che una donna che sale su un palco, che recita in una fiction, che canta a Sanremo, che è ospite in un talk, dovrebbe essere giudicata per quello che dice, per quello che fa, per il suo talento, per la sua professionalità, per le sue doti o non doti e non per come si veste, per quanti chili porta ha dosso ( se ne ha di più o di meno, come se qualcuno potesse deciderlo). Non c’è bisogno, a detta di Selvaggia, di postare una foto per ricordare quanto è bella Vanessa, per attirare commenti benevoli e spesso persino ipocriti mettendo sempre il corpo al centro, il focus sull’aspetto fisico. “Quanto vi schifo” ha sentenziato la Lucarelli su instagram.