Laura Freddi e Cristina Quaranta insieme per i 50 anni tolgono i filtri alle foto in vacanza

Laura Freddi e Cristina Quaranta amiche dopo 30 anni da Non è la Rai. In vacanza insieme con le foto senza filtri per i 50 anni

In vacanza al mare Laura Freddi e Cristina Quaranta si sono ritrovate insieme dopo 30 anni da Non è la Rai. Sono amiche da sempre e sono bellissime da sempre. A differenza delle altre vip Laura Freddi e Cristina Quaranta posano senza filtri e sui social si mostrano splendide cinquantenni con le rughe di espressione. Il tempo passo e sia Laura Freddi che Cristina Quaranta lo ripetono. Facile essere belle con i filtri ma le due ex storiche ragazze di Non è la Rai non amano molto i ritocchi. Insieme a Terracina si lasciano andare a confidenze, risate, tuffi in piscina e cenette. Ognuna racconta dell’altra che è speciale e che ha la pancetta ma chi non ce l’ha?

Laura Freddi e Cristina Quaranta in vacanza insieme

“E’ vero il tempo passa!!!ma l’amicizia resta e per noi è la cosa più importante!!!oggi quante risate:.. grazie CRI’’ ha scritto la Freddi sul suo profilo social ed è sempre lei a mostrare il video con la sua amica, poi la serata speciale con i mariti e i figli.

Si divertono come poche, per loro due è ancora il tempo di Non è la Rai. Cristina Quaranta si lascia truccare da Laura con i cosmetici che lei pubblicizza, è un modo simpatico per fingersi influencer.

“Bellissime e naturali, non come certe sessantenni che ne vogliono dimostrare 20” si legge tra i commenti ma c’è anche chi non è abituato a vedere le foto senza filtri e pensa che Laura Freddi sia invecchiata un po’ troppo in fretta. La differenza con o senza filtri è evidente, basta dare un’occhiata sul profilo social della Freddi ma lei una delle poche che mostra anche la verità.

Entrambe mamme e felici con rispettivi compagni: Laura ha una bimba di 4 anni, Ginevra, nata dall’amore con il compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Cristina invece è sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani e hanno avuto Aurora.