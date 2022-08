Barbara D’Urso in bikini e una collega dice la verità: “L’ho vista dal vivo”

Che spettacolo Barbara D'Urso in bikini ma i commenti diventano insulti e una collega dice com'è davvero dal vivo la conduttrice

Barbara D’Urso in bikini è un vero spettacolo, a 65 anni sono pochissime le donne che possono posare sui social in piscina o al mare come fa lei vantandosi della sua forma fisica. Ovvio che aggiunge i filtri, lo fanno anche le giovanissime perché non dovrebbe farlo Barbara D’Urso. I messaggi che commentano le sue foto in costume superano però ogni limite, disgustosi, scritti da uomini e donne così piccoli che non meritano risposta. A rispondere ai commenti contro Barbara D’Urso c’è però una collega che la conosce bene, un’opinionista ex Miss Italia. Arianna David ovviamente conosce la conduttrice dal vivo, l’ha vista in costume, è lei a dire la verità, anche sui filtri.

Arianna David svela com’è Barbara D’Urso dal vivo

“Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze”. Forse la difesa è un po’ eccessiva, la D’Urso è una bellissima donna, non dimostra per niente la sua età ma i filtri modificano molto, fanno sparire le rughe e non solo.

“Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma! Sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non é così!!!”. Ed è sempre Arianna David a commentare includendo anche la Parietti.

“Anche Alba Parietti e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta! Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva!”.