Nicole Mazzocato: i chili presi in gravidanza che spera di non perdere

Nicole Mazzocato dopo la gravidanza e il parto non vuole perdere i chili presi. Adora il suo attuale peso, il suo corpo

Nicole Mazzocato è diventata mamma il 14 agosto, stanca si prende cura del suo Paolo ma è così felice, anche dei chili presi in gravidanza. Nicole Mazzocato non ha intenzione di perdere peso, di dimagrire, vorrebbe vedere sempre il suo corpo come in questo periodo. Si piace e ricorda alle follower che ha sempre detto che aveva problemi a mettere peso. L’ex volto di Uomini e Donne risponde su Instagram alle domande di chi le chiede di tutto sulla gravidanza, sul bambino, sul parto, la dieta e ovviamente sui chili presi con il pancione e quelli persi subito. La Mazzocato ha preso 13 chili nei nove mesi di gravidanza ma l’ultima settimana ha perso un chilo perché ha camminato tanto, non vedeva l’ora di partorire e così si è data da fare, forse per questo ha perso quel chilo. Quando è tornata a casa dopo il parto aveva perso i chili che in genere perdono tutte le mamme.

Quanto pesa Nicole Mazzocato?

La 31enne distesa sul letto cerca di riposare un po’ tra i vari cambi e poppate di suo figlio: “ Ho partorito, son tornata a casa ed ero già a meno 7 chili – racconta – Spererei però di mantenerli i chili in più adesso perché comunque il mio corpo mi piace un sacco. Mi piacciono proprio le curve, sembrano delle frasi fatte però ve lo giuro, sapete che io avevo problemi a mettere peso, quindi spererei che rimanessero”.

Per allattare non segue una dieta specifica, non le piacciono le dieta ma di certo cerca di mangiare sano, di evitare il cibo spazzatura.

Dice a tutte di stare serene, che dopo il parto il peso si perde, già quei 7 chili vanno via subito, è importante non ingrassare troppo durante la gravidanza. “La cosa importante è che siate serene mentalmente. Anche quelle che dicono: ‘Inizio palestra così non metto troppi chili in più’. Non fatelo! A meno che voi non siate quelle persone che stanno bene perché scaricano tensione con la palestra, allora mantenetela perché è un supporto, seguiti da professionisti”.