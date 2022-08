Serena Enardu ora sta meglio ma che dolore lasciar andare suo figlio Tommy

Per Serena Enardu un momento complicato: la partenza di suo figlio per un anno di studio all'estero

Con gli occhi lucidi e la voce ancora un po’ tremante, Serena Enardu ha raccontato le sue prime ore da mamma sola! Sui social, in questi giorni ha raccontato della nuova avventura di suo figlio Tommaso, partito per l’estero dove resterò per 10 mesi. Farà un anno scolastico lontano dall’Italia e questo rende più che orgogliosa Serena ma allo stesso tempo, la rende molto ansiosa e preoccupata come mamma. E’ la prima volta che Serena, abituata a vivere praticamente h24 con suo figlio, si separa da lui per così tanto tempo e sui social, non ha nascosto tutto il suo carico emotivo. “Ho il cuore spezzato, mi sento qualcosa dentro” ha raccontato Serena devastata dalla partenza di suo figlio. Nelle ultime ore però le cose sono andate meglio e l’ex tronista di Uomini e Donne ha rassicurato chi la segue sui social, raccontando di come Tommy si sia inserito subito bene nella famiglia che lo ha accolto e questo l’ha rassicurata moltissimo.

Il dolce post di saluto di Serena prima della partenza di Tommaso

Prima della partenza, Serena ha scattato le foto con il suo Tommaso in aeroporto, con una dolce dedica poi per suo figlio: “Sono fiera di te Amore Mio, del tuo coraggio, della tua forza, della tua tenacia!

Andrò oltre a questa tempesta di emozioni che non mi fa respirare…“.

Non ha nascosto le sue emozioni: “Lasciarti andare? È stato sconvolgente, gestire le lacrime impossibile, uscire dall’aeroporto con la consapevolezza che ti riabbraccerò tra 10 mesi lo definirei quasi innaturale…

Come ho fatto? I tuoi occhi mi hanno fissato qualche secondo prima che te ne andassi, grandi, neri, leggermente impauriti ma carichi di energia e di voglia di andare, voglia di scoprire il mondo e di affrontarlo a muso duro come solo tu sai fare da quando sei nato.“

E ha concluso: “Io sono qui che continuo a fissare un punto nel vuoto, un po’ sotto shock ma sempre più convinta di aver fatto la cosa giusta per te, per noi. E anche se non potrò (fisicamente) tenerti per mano sappi che la tua mano io non la lascerò mai. In bocca a lupo Amore Mio, ti amo più della mia vita.”

